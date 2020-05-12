المسماري: عدد المرتزقة السوريين في ليبيا يقدر بـ 17ألفا

أعلن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن أعداد المرتزقة السوريين الموجودين بالأراضي الليبية تقدر ب17 ألف شخص، بينهم 11 ألفا تابعون للجيش السوري الموالي لتركيا، المسماري قال في مؤتمر صحفي أمس إن المرصد السوري يتحدث عن 11 ألف مرتزق في ليبيا، لكن العدد أكبر من ذلك بكثير.
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قناة ليبيا
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