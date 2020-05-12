الخارجية الإيطالية تتابع نتائج مؤتمر برلين عن ليبيا عبر “الفيديو”

قالت وكالة أنباء أكي إن وزارة الخارجية الإيطالية تعتزم عقد مؤتمر بالفيديو غدا الأربعاء لمتابعة نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

وذكرت مصادر من مقر الوزارة (قصر فارنيزينا) للوكالة أن الملف الليبي لا يزال موضوعا ذا أولوية بالنسبة لإيطاليا.

وتقود إيطاليا عملية إيريني الأوروبية بالبحر المتوسط، التي انطلقت يوم 4 مايو الجاري، لتنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، وإيقاف عمليات تهريب النفط بطرق غير شرعية، والإتجار بالبشر.

وتعترض كل من تركيا وحكومة فائز السراج على العملية الأوروبية، لوقفها الخرق التركي للقرارات الأممية بشأن ليبيا، ونقل أنقرة مرتزقة سوريين وأسلحة إلى مليشيات السراج في طرابلس في محاولة لوقف تقدم القوات المسلحة بالعاصمة.

وعقد سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو اجتماعا اليوم الثلاثاء مع وزير الداخلية بحكومة فائز السراج، فتحي باشاغا.

وقالت وسائل إعلام تابعة للسراج، إن الاجتماع تركز على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتصديهما لعدد من المسائل المشتركة منها مسألة الهجرة غير الشرعية، وتداعيتها وتأثيرها على أمن واستقرار البلدين.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الحرب التي يشنها ما أسمتها مرتزقة وميليشيات (القائد العام للجيش الوطني اليبي المشير خليفة) حفتر على العاصمة طرابلس، وما خلفته من أضرار بشرية ومادية وترويع للأمنيين, بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، على حد زعمها.