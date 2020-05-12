قائد إيريني: العملية تهدف لتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة

قال قائد بعثة إيريني الأوروبية، الأدميرال فابيو أغوستيني، إنهم سيعملون بطريقة متوازنة تجاه جميع البلدان المعنية وجميع الأطراف المشاركة في عملية إيريني لمراقبة تنفيذ حظر السلاح إلى ليبيا.

وذكر أغوستيني في مقابلة مع صحيفة ميساجرو الإيطالية أمس أن السفينة الفرنسية المشاركة في المهمة والتي لديها قدرة كشف جوية تتيح لهم مراقبة حركة الملاحة البحرية وربما الجوية أيضا، مبينا أن الهدف الأولي هو تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، أما المهام الثانوية فهي المساعدة على منع صادرات النفط غير المشروعة، وتهيئة خفر السواحل الليبي والبحرية، ودعم مكافحة الاتجار بالبشر.

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