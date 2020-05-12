مقتل اثنين من المرتزقة السوريين وأسر آخر خلال المواجهات في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن أحد القوات المسلحة تمكنت من قتل اثنين من المرتزقة السوريين وأسر مرتزق آخر خلال المواجهات في محاور العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر أن المرتزق أسامة الموسى من مواليد 2005 ومن سكان بلدة “بزاعة” في ريف حلب الشرقي التحق بلواء السلطان شاه ويعرف “العمشات” في سوريا.

وأكد المصدر أن المرتزق الموسى جاء إلى ليبيا في ديسمبر 2019 بعد أن غرر به مقابل 2000 دولار، ليعلن عن مقتله ضد القوات المسلحة الليبية في محاور طرابلس في أبريل 2020.

وأشار المصدر إلى أنه تم دفن المرتزق قبل أيام في قرية “الغندورة” في ريف مدينة جرابلس شمال شرق حلب في ظروف من التكتم والسرية.

ولفت المصدر إلى أن المرتزق الآخر الذي قتل من الجنسية السورية يدعى أحمد السالم مواليد 2002 ومن سكان بلدة “حميد” والتابعة لرأس العين في محافظة الحسكة سوريا.

وأفاد المصدر أن السالم انضم إلى “فرقة السلطان مراد” وجاء إلى ليبيا لمواجهة القوات المسلحة الليبية في ديسمبر 2019، بعد أن غرر به بتقاضي 2000 دولار مرتب شهري.

وأضاف المصدر أنه أعلن عن مقتله في محور عين زارة طرابلس في يناير 2020 وقد تم دفنه في 07 مايو 2020 في مسقط رأسه ببلدة “حميد”.

وذكر المصدر أن القوات المسلحة تمكنت أيضًا من أسر مرتزق من الجنسية السورية يدعى محمد الحمصي تابع لمليشيا ‎”لواء سلطان سليمان شاه” الموالية لتركيا والذي تم أسره بعد أن أصيب خلال المواجهات في محور مشروع الهضبة من قبل القوات المسلحة الليبية.

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