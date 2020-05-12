الاتحاد الأوروبى يطالب الأطراف في ليبيا وقف إطلاق النار والتزام الهدنة

طالب الاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية بالوقف الفوري للقتال والالتزام بالهدنة.،جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد اليوم الثلاثاء.

و قال البيان انه يجب أن تسير الهدنة جنباً إلى جنب مع الاستئناف الفوري للمحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الأطراف، مع الاحترام الكامل للاتفاقية السياسية الليبية. لا بديل عن حل سياسي شامل يعكس نتائج مؤتمر برلين ، كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2510 من أجل تسهيل الاستئناف السريع للمحادثات السياسية بين الأطراف الليبية .

وأكد البيان أنه يأمل في تعيين خلف لغسام سلامة بصفته الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أسرع وقت.