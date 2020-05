تعقد وزارة الخارجية الإيطالية، غداً الأربعاء، اجتماعاً

عبر الدائرة المغلقة، مع عدد من المعنيين بالوضع في ليبيا، لبحث آخر مستجدات

الأزمة الليبية .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الاجتماع سيتناول سبل

إيجاد حل سياسي شامل فى ليبيا، مؤكدة أن الملف الليبي يأتي على رأس الموضوعات ذات

الأولوية بالنسبة لبلادها

وكان وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، قد أكد التزام

بلاده بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، بدءاً بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر برلين،

مجدداً دعوته إلى التزام الأطراف الليبية بالمسار السياسي .

The post الخارجية الإيطالية : الملف الليبي على رأس أولوياتنا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24