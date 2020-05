قال المتحدث باسم حزب العدالة والبناء التركي عمر تشيليك، اليوم الثلاثاء، إن انقرة ستعتبر ما وصفها بقوات حفتر في إشارة للجيش أهدافا مشروعة إذا واصلت ما ادعى أنها هجمات على مصالح تركيا وبعثتها الدبلوماسية

