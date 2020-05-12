الدينار يصعد مجدداً.. والدولار والدينار التونسي أكبر الخاسرين

بعد صعودها لأربعة أيام متتالية انخفضت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء التي تنشط في غرف “الفايبر وواتساب ” بشكل ملموس بالمقارنة مع أسعار يوم أمس الإثنين.

وفقد الدولار نحو 13 قرشا من قيمته وتم تداوله مساء اليوم عند الساعة 13:30 بـ6.070 دنانير، بينما شملت حالة الانخفاض أيضا قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية بمقدار 7 قروش وتم تداوله مساء اليوم بــ 6.260 دنانير وبلغ سعر صرف اليورو 6.660 دنانير.

أما الذهب عيار 18 كسر فلم يتأثر بهبوط سعر صرف الدولار بشكل كبير وفقد دينارا واحدا من قيمته ليتم بيعه بــ 216 دينار للغرام، أما العملات الأخرى فقد انخفضت قيمة سعر صرف الدينار التونسي بنحو 11 قرشا وتم تداوله بـ1.890 دينار.

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