طالب جهاز النهر الصناعي العظيم، اليوم الثلاثاء، الجهات

الأمنية والشرطية ومجالس البلديات والحكماء والشيوخ بالحد من الاعتداءات والنهب والسرقة

والتخريب لمرافقه والتوصيلات غير الشرعية.

ودعا الجهاز في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، إلى معاقبة المعتدين والمخالفين، للحفاظ على الأمن

المائي.

