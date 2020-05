عبير موسى: تونس انحرفت عن موقف الحياد من الصراع الليبي

نددت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بهبوط الطائرة

التركية في جزيرة جربة جنوبي تونس محملة بمساعدات طبية موجهة إلى ليبيا، مؤكدة

أنها محل شبهة.

وأوضحت موسى في تصريحات صحفية أن عدم تقديم رئاسة الجمهورية

توضيحات يعزز المخاوف والشكوك حول ابتعاد تونس عن موقف الحياد من الصراع في ليبيا.

الجدير بالذكر أن مجلس نواب التونسي أعلن تضامنه مع النائبة

عبير موسي بعد تعرضها لتهديدات بالقتل على خلفية مواقفها السياسية من تنظيم الإخوان

الإرهابي.

