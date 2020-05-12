صحيفة بريطانية : على العالم محاسبة أردوغان لتجنيده الأطفال في ليبيا

أكدت صحيفة “آرب نيوز” البريطانية، أن ميليشيات أردوغان فى ليبيا تقوم بتجنيد الأطفال، ولا يجب تجاهل مثل هذه التقارير التي تشكل خطورة كبيرة على المجتمع الليبي فما تفعله تركيا يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

وأشارت إلى أن أردوغان أرسل الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا، في ظل وجود نقص كبير في القوات التي تدعم حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.

وتابعت أن أنقرة داعم منذ فترة طويلة للجماعات المتمردة التي تقاتل حاليا الرئيس السوري بشار الأسد، من بينهم مراهقون سوريون يحملون أوراق هوية مزورة يقال أنهم تم تجنيدهم للقتال إلى جانب المتمردين المنتشرين في ساحات القتال في الخارج.