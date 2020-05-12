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صحيفة بريطانية : على العالم محاسبة أردوغان لتجنيده الأطفال في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت صحيفة “آرب نيوز” البريطانية، أن ميليشيات أردوغان فى ليبيا تقوم بتجنيد الأطفال، ولا يجب تجاهل مثل هذه التقارير التي تشكل خطورة كبيرة على المجتمع الليبي فما تفعله تركيا يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

وأشارت إلى أن أردوغان أرسل الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا، في ظل وجود نقص كبير في القوات التي تدعم حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.

وتابعت أن أنقرة داعم منذ فترة طويلة للجماعات المتمردة التي تقاتل حاليا الرئيس السوري بشار الأسد، من بينهم مراهقون سوريون يحملون أوراق هوية مزورة يقال أنهم تم تجنيدهم للقتال إلى جانب المتمردين المنتشرين في ساحات القتال في الخارج.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • من سيحارب هذا المعتوه وهو واخذ تفويض من بريطانيا لدعم عملاءها الاخوان في ليبيا وبموافقه أمريكا كون مصلحتها في تفوق الاخوان كونهم لن يستدعوا الروس الي ليبيا ابدا لذلك اردوغان يخدم في اسياده الغربيين في هدفين هدف بريطانيا وهدف امريكا فالكل يسعي لمصلحته والخاسره ليبيا حتي عملية ايريني لمراقبه تهريب السلاح فيها ضحك علي ذقون الليبيين فبعدما أستكفت المليشيات من الاسلحه التركيه ومن وصول المرتزقه السوريين فعلوا الغرب عملية ايريني فلماذا لم يفعلوا ايريني قبل أستكمال تسليح لتركيا لمليشيات الاخوان لكن العتب علي الجيش فلو يستهدف أشخاص ما كان يلحق السراج ان يوقع ببيع ليبيا لتركيا فلو اصبح في خبر كان قبل التوقيع لكان الحال غير الحال لكن الجيش امتنع عن استداف الرؤس الكبير وهذا هو المتسبب فيما نحن فيه حاليا بعد تدخل تركيا

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