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“بلدي سرت” يعمل على توفير الوقود قبل عطلة العيد

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر شركات توزيع الوقود الأربعة المعتمدة من شركة البريقة لتسويق النفط والعاملة في نطاق بلدية سرت لضرورة التنسيق مع مكتب شركة البريقة في البلدية ومدها باحتياجاتها من وقود البنزين والديزل خلال ما تبقى من أيام شهر رمضان وفترة عيد الفطر.

وشركات توزيع الوقود العاملة في نطاق بلدية سرت هي شركة نفط ليبيا و شركة خدمات الطرق السريعة و شركة الشرارة للخدمات النفطية وشركة الراحلة.

وطالب رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم  عامر كل الشركات المعنية بإعداد صكوك سداد الكميات المرتقب سحبها من مستودعات شركة البريقة بالمنطقة الشرقية مشددا على ضرورة إحالة تقارير دورية تخص ملف توفير الوقود.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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