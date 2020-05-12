“بلدي سرت” يعمل على توفير الوقود قبل عطلة العيد

دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر شركات توزيع الوقود الأربعة المعتمدة من شركة البريقة لتسويق النفط والعاملة في نطاق بلدية سرت لضرورة التنسيق مع مكتب شركة البريقة في البلدية ومدها باحتياجاتها من وقود البنزين والديزل خلال ما تبقى من أيام شهر رمضان وفترة عيد الفطر.

وشركات توزيع الوقود العاملة في نطاق بلدية سرت هي شركة نفط ليبيا و شركة خدمات الطرق السريعة و شركة الشرارة للخدمات النفطية وشركة الراحلة.

وطالب رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر كل الشركات المعنية بإعداد صكوك سداد الكميات المرتقب سحبها من مستودعات شركة البريقة بالمنطقة الشرقية مشددا على ضرورة إحالة تقارير دورية تخص ملف توفير الوقود.

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