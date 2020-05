أوغلو: لا يمكن الحصول على أي نتيجة من الصراع العسكري في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن فرنسا تدعم

حفتر في ليبيا.

وأكد أوغلو في تصريحات صحفية أن الصراع العسكري لن يأتي بنتيجة

إيجابية في ليبيا.

يذكر أن وزراء خارجية قبرص واليونان وفرنسا والإمارات ومصر

أدانوا في بيان لهم أمس التدخل التركي في ليبيا ونقل المرتزقة والأسلحة إلى طرابلس.

وندد الوزراء في بيان مشترك عقب اجتماع عن بُعد، أمس الاثنين،

بالتحركات التركية غير القانونية في البحر المتوسط والتعدي على السيادة القبرصية واليونانية،

رافضين الاعتراف بالاتفاقية التي عقدها الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج في نوفمبر الماضي.

