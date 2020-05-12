وزير الصحة يناقش حزمة مواضيع متعلقة بمجابهة فيروس “كورونا”

البيضاء 12 مايو 2020 (وال)- عقد وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، اجتماعًا موسعًا لمناقشة حزمة من المواضيع والقرارات الصادرة بشأن مجابهة فيروس “كورونا”.

هذا وبحث وزير الصحة خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في مقر ديوان الوزارة في البيضاء، ومراجعة ما تم تنفيذه من إجراءات احترازية بالمرافق الصحية في البلاد خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام بالوزارة.

كما بحث وزير الصحة آلية زيادة تطوير منظومة العمل بالمرافق الصحية في البلاد، ووضع إطار عام لإستراتيجية شاملة؛ تتضمن خطط عمل وسياسات لمرحلة ما بعد “كوفيد – 19″، إلى جانب تغطية احتياجات القطاعات الصحية الأكثر إلحاحًا في المستقبل المنظور.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبل الدعم الفني لمراكز العزل السريري الطبي، لتمكينه من مواجهة أخطار انتشار الأمراض التنفسية في الفترة المستقبلية، ومتابعة كافة الإجراءات الإدارية والمالية العالقة، وحادثة الاعتداء على مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي مؤخرًا.

وأكد وزير الصحة أن الحكومة الليبية تنظر للواقع الذي فرضه فيروس “كورونا” المستجد على مجالات العمل الحكومي والنشاط الإنساني، من منظور الخطط المستقبلية ما يحتم العمل بطريقة أسرع، وأكثر استجابة لوضع أطر وتوجهات إستراتيجية ومستهدفات عاجلة وآجلة، لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة لمواجهة المتغيرات، واستباق متطلبات مرحلة ما بعد “كوفيد – 19”. (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

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