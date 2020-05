سيالة يطالب مجلس الأمن بإدانة “اعتداءات حفتر”

وجه وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد الطاهر سيالة، اليوم ال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، يطالبه بإصدار قرارا أمميا لإدانة لما اسماها “اعتداءات حفتر” ومحاسبة منفذيه وداعميه، حسب تعبيره.

وزعم سيالة في رسالته أن الجيش استهدفت بصواريخ موجهة مقر

السفارة التركية ومقر إقامة السفير الإيطالي بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن استهداف

مقار البعثات الدبلوماسية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات

الدبلوماسية والقنصلية، على حد قوله.

