إخوان تركيا يهددون المشير حفتر: سيكون هدفا مشروعا لجيشنا

اعترف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التركية، عمر جليك، بأن هجمات قوات الشعب المسلح والقوات المساندة لها من أبناء القبائل اشتدت خلال الأيام الماضية ضد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا بين صفوف مليشيات حكومة فائز السراج.

وهدد جليك، في بيان نقله موقع قناة “Halk TV” التركية،، خليفة حفتر بأنه سيكون هدفا شرعيا لبلاده إذا استمرت الهجمات ضد البعثة التركية في ليبيا.

وقال: “الصاروخ الذي سقط بالقرب من سفارتنا غير مقبول، نعلن صراحة أنه إذا كان شعبنا أهدافًا هناك، فسوف نعتبر خليفة حفتر هدفًا مشروعًا”.

وسقطت قذائف بالقرب من موقع سفارتي إيطاليا وتركيا بوسط طرابلس، الخميس الماضي، حيث قال السفير التركي في تصريحات لوكالة لرويترز، إن صاروخ جراد سقط على مبنى المحكمة العليا المجاور للسفارة، وصاروخ آخر سقط قرب وزارة الخارجية.