أكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ،

اليوم الثلاثاء، رفض بلاده أي تدخل أجنبي أو عسكري في ليبيا

The post الفخفاخ يؤكد رفض تونس أي تدخل أجنبي أو عسكري في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24