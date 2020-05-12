“الثني” يبحث مساهمة شركة الأشغال العامة ببنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني إمكانية مساهمة شركة الأشغال العامة ببنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بالخصوص.

وضم الاجتماع رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق أبو بكر بوقيلة، ورئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بنغازي المهندس بوسيف السنوسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء ورئيس المتابعة لأعمال الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني الدكتور بشير مصباح، إضافة إلى مدير إدارة السكرتارية بديوان رئاسة مجلس الوزراء عبد المنعم الشعافي.

وناقش الاجتماع كيفية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية، كما ناقش الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة الأشغال العامة بنغازي وآليات حلحلتها.