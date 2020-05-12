“الثني” يبحث مساهمة شركة الأشغال العامة ببنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني إمكانية مساهمة شركة الأشغال العامة ببنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بالخصوص.
وضم الاجتماع رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق أبو بكر بوقيلة، ورئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بنغازي المهندس بوسيف السنوسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء ورئيس المتابعة لأعمال الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني الدكتور بشير مصباح، إضافة إلى مدير إدارة السكرتارية بديوان رئاسة مجلس الوزراء عبد المنعم الشعافي.
وناقش الاجتماع كيفية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية، كما ناقش الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة الأشغال العامة بنغازي وآليات حلحلتها.
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