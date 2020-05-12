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رئيس النواب الايطالي: سياسة اوروبية خاطئة تجاه ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصف رئيس مجلس النواب الايطالي روبيرتو فيكو بالخاطئة السياسة الاوروبية تجاه الأزمة الليبية.

وقال فيكو في مقابلة صحفية، “لقد تحدثت أوروبا بعدة أصوات وارتكبت خطأ” بذلك.

وأردف رئيس مجلس النواب، القيادي والمحسوب على التيار اليساري في حركة خمس نجوم “من الضروري أن يكون لأوروبا موقف موحد. كان مؤتمر برلين خطوة مهمة إلى الأمام  على طريق وقف إطلاق النار وفي محاولة لإعادة توحيد البلاد”.

وشدد فيكو على أن النقطة التي يتعين التركيز عليها هو “أنه لا ينبغي لأية جهة تمويل أو توريد الأسلحة إلى طرفي النزاع. الحوار والتعاون والحل السياسي هي الطرق الرئيسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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