الهاشمي: وفاة امرأة وإصابة 9 أشخاص في سقوط قذائق عشوائية على منطقة الهضبة الحداد

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، عن وفاة امرأة وإصابة 9 أشخاص آخرين جراء سقوط قذائق عشوائية على منطقة الهضبة الحداد.

وبحسب الهاشمي، في بيان اليوم، فإن حالة الوفاة لسيدة تدعى فجرية سوف حسن النكيب وتبلغ من العمر 68 عاما.

ولفت إلى إصابة كل من -عيادة علي سلامة 30 سنة، وخالد جمعة محمد 37 سنة، ومصطفى عبدالله المبروك 27 سنة، ومبروكة عمر مفتاح، وعلي سوف حسن، ومحمد البشيرحامد، ومحمد عبدالله الفرجاني، وربيعة عبدالجواد، وسالمة على سلامة.

فيما أعلن مركز الطب والدعم الميداني أن الطاقم الطبي بمستشفى الهضبة العام «الخضراء»، استقبل الحالات المصابة لمحاولة إسعافها.

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