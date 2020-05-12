الاتحاد الأوروبي: منتهكو القانون الدولي في ليبيا سيُحاسبون

طالب الاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية المتنازعة بالوقف الفوري للقتال والالتزام بالهدنة، مُذكراً بضرورة احترام القانون الدولي، كما أكد أن منتهكيه سيتعرضون للمحاسبة.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا احتراماً كاملاً، مشيراً إلى أن عملية “إيريني” تهدف إلى تنفيذ هذا الحظر بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن أمله في تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا خلفاً لغسان سلامة في أقرب وقت لضمان تسهيل استئناف المحادثات السياسية بين الأطراف المتصارعة.

ورأى الاتحاد الأوروبي أن الهدنة المعلنة في ليبيا يجب أن تسير في خط متوازٍ مع الاستئناف الفوري للمحادثات التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

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