عرب نيوز : اردوغان يرسل المرتزقة إلى ليبيا طمعا في الغاز

أكدت صحيفة “عرب نيوز” الصادرة من لندن في

تقرير لها أن الرئيس التركي رجب أردوغان يرسل أطفالاً سوريين

للقتال في ليبيا، مشيرة إلى أن فصيل السلطان السوري مراد المدعوم من تركيا هو من

يساعده في ذلك.

وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة أن ما تفعله تركيا يعد

انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وتشكل خطورة كبيرة على المجتمع الليبي

وأشار التقرير إلى أن أردوغان أرسل الآلاف من المرتزقة السوريين

للقتال في ليبيا، في ظل وجود نقص كبير في القوات التي تدعم حكومة الوفاق غير

المعتمدة.

وتابعت التقرير أن أنقرة داعم منذ فترة طويلة للجماعات الإرهابية

التي تقاتل الرئيس السوري بشار الأسد، من بينهم مراهقون سوريون يحملون أوراق هوية مزورة

يقال أنهم تم تجنيدهم للقتال في الخارج.

وأكد تقرير :عرب نيوز” أن هدف أنقرة هو استخدام ليبيا

للحصول على حقوق الغاز قبالة الساحل، بالإضافة إلى إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا

من أجل إخراجهم من تركيا وإدلب ، ومنحهم إلهاءً عن طريق إرسالهم للقتال في حرب أجنبية”.

الجدير أن صحيفة سورية مستقلة، أفادت في يناير بأن صبيًا

سوريًا يبلغ من العمر 17 عامًا توفي أثناء القتال في ليبيا في صفوف فصيل السلطان مراد

وأن جثمانه أرسل إلى عائلته عبر تركيا.

