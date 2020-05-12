رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ : حكومتي هي حكومة وحدة وطنية بامتياز والائتلاف قابل للتوسع

يستضيف توفيق مجيد في هذه الحلقة من “باريس – تونس” رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ في لقاء حصري، أزمة كورونا، والوضع الاقتصادي في تونس، وخطة الحكومة لتحسين الاقتصاد، ومحاربة الفقر، وعلاقات تونس الإقليمية والدولية، من المواضيع التي تحدث عنها الفخفاخ في هذه الحلقة.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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