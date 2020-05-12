إيطاليا تعقد غداً الأربعاء مؤتمر عبر الفيديو بشأن ليبيا

ليبيا – قالت مصادر من وزارة الخارجية الإيطالية إن من المقرر أن ينعقد غداً مؤتمر بالفيديو يأتي تبعاً لمؤتمر برلين حول ليبيا.

المصادر من مقر الوزارة قصر (فارنيزينا) ذكرت وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية أن الملف الليبي لا يزال موضوعاً ذا أولوية بالنسبة لإيطاليا.

يشار إلى ان وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو لدى لقائه بمقر الوزارة في روما مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في فبراير الماضي قد أكد التزام إيطاليا الاقصى بحل سياسي للأزمة الليبية، بدءاً بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر برلين.

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