صندوق التضامن ببني وليد يودع معاشات يناير بالمصارف

أكد مدير الهيئة العامة لصندوق التضامن في بني وليد، عبدالحميد المنير، إيداع المعاشات الأساسية عن شهر يناير الماضي بكافة المصارف لكافة المستفيدين من خدمات الصندوق بالمدينة.

وذكر المنير لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن إدارة صندوق التضامن ستشرع في إيداع معاشات شهري فبراير ومارس بالمصارف خلال اليومين القادمين إضافة إلى مرتبات الموظفين العاملين بالصندوق عن الأشهر الأربعة (يناير وفبراير ومارس وأبريل) بكافة المصارف بالمدينة.

وأضاف المنير أن إدارة الصندوق تتأسف لأصحاب المعاشات الأساسية عن هذا التأخير «الخارج عن إرادة صندوق التضامن» خاصة مع ارتفاع الأسعار التي تشهده مدينة بني وليد هذه الأيام.

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