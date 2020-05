الثني يبحث مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء،

إمكانية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية، وذلك

خلال اجتماع عقده في مكتبه.

وبحسب تدوينة للحكومة المؤقتة عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” فقد ناقش الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة الأشغال العامة

بنغازي وأليات حلحلتها.

