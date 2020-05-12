«ناصر بوديب»: اتفاقية «السراج» مع «الأتراك» شرعية وبمباركة عديد من الدول

وصف ناصر بوديب، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” باعتباره “محلل سياسي” و” أستاذا في العلوم السياسية”، اتفاقية رئيس “المجلس الرئاسي” فائز السراج، مع الحكومة التركية بـ”الشرعية” على حد وصفه.

أضاف “بوديب” في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين في ليبيا – اليوم الثلاثاء: “تعتبر الاتفاقية بين حكومة الوفاق والحكومة التركية شرعية وبمباركة عديد الدول” على حد تعبيره.

وبرهن “بوديب” المؤيد للوجود التركي في ليبيا، ما قاله بأن: “حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية وهي التي تستطيع إبرام الاتفاقيات والعهود والمواثيق مع عدة دول” على حد زعمه.