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سيالة يطالب “الجنايات الدولية” بالتحقيق في “جرائم حفتر”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، محكمة الجنايات الدولية، بالتحقيق في “جرائم” ارتكبتها قوات الجيش الوطني.

وقال سيالة، في رسالة وجهها إلى المحكمة، إن الجيش الوطني قصف مطار معيتيقة بأكثر من 50 صاروخاً “جراد” أدت إلى دمار في مباني المطار، وحرائق في خزانات الوقود، وإصابات طائرتين مدنيتين.

وأضاف سيالة أن قوات الجيش خرقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووصلت انتهاكاتها إلى استهداف البعثات الدبلوماسية في طرابلس.

وطالب سيالة المحكمة بـ”اتخاذ الإجراءات الضرورية والمُلحة للتحقيق في هذه الجرائم، وبذل الجهود للمطالبة بمعاقبة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • مازال محمد سفاله يمارس في هوايته المفضله وهي الكذب البواحه وبصفاقه لم يسبق وزير الخارجيه ان ظهر بهذا المظهر الغير محترم

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  • What a total shame & disgrace that are becoming a keen coward & traitor?
    What a softy, fragile, aging, coward & traitor
    You have become the joke in the diplomacy & foreign affairs arena — Alsha-yeb Al-meskeeeeeen- alhabel

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  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    قمة الساااااااااااااااااااااااافلة والعمالة

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  • من انت اصلا دجال ومحتال فمن فوضك ياميبون بعد ان رفض نواب الشعب اعطاء الثقة لحكومة السراج قبل سقوط الصخيرات اما المشير خليفة حفتر فمكلف من نواب الشعب بقرار رسمى وباعترافك انت فى تسجيل مرئى اما انت فتستحق طبقا للقانون الليبى الاعدام شنقا بتهمة الخيانة العظمى انت والسراج وعصابته وطبقا للقانون الدولى فان اردوغان والسراج مجرمى حرب لاستخدام طائرات وسفن مدنية من خلال مطارات وموانئ مدنية لنقل ارهابيين واسلحتهم وبالتالى اصبحت اهداف عسكرية مشروعة طبقا للقانون الدولى ولانك حمار فالمجتمع الدولى يسخر منك وانت امعة تافه

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