سيالة يطالب “الجنايات الدولية” بالتحقيق في “جرائم حفتر”

طالب وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، محكمة الجنايات الدولية، بالتحقيق في “جرائم” ارتكبتها قوات الجيش الوطني.

وقال سيالة، في رسالة وجهها إلى المحكمة، إن الجيش الوطني قصف مطار معيتيقة بأكثر من 50 صاروخاً “جراد” أدت إلى دمار في مباني المطار، وحرائق في خزانات الوقود، وإصابات طائرتين مدنيتين.

وأضاف سيالة أن قوات الجيش خرقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووصلت انتهاكاتها إلى استهداف البعثات الدبلوماسية في طرابلس.

وطالب سيالة المحكمة بـ”اتخاذ الإجراءات الضرورية والمُلحة للتحقيق في هذه الجرائم، وبذل الجهود للمطالبة بمعاقبة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي”.

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