محلل تركي: إتفاقيتنا مع السراج كانت وسيلة للإعلان عن المنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط

ليبيا – قال محلل سياسي تركي إن حكومة بلاده لم تهتم بالتحذيرات من الاتحاد الأوروبي أو مصر ولا الدول المعنية بشأن التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط.

المحلل السياسي التركي جواد كوك قال في حديثه لـ”عالم سبوتنيك” المذاع عبر أثير “سبوتنيك” إن الحكومة التركية مؤخراً لم تهتم بالتحذيرات من الاتحاد الأوروبي ولا مصر ولا الدول المعنية بهذا الخصوص.

وتابع كوك أن “حل القضية في التشاور مع دول الجوار وتطبيع العلاقات لكن الحكومة التركية لم تهتم بشكل عام وبدأت التنقيب عن الغاز في المنطقة وكأن تركيا تحاول أن تضغط على الاتحاد الأوروبي لتنضم إليه، ويؤكد ذلك أنها قبل أزمة كورونا بدأت في فتح الحدود مع اليونان للاجئين للضغط كذلك على الاتحاد الأوروبي”.

وبسؤاله عن هذا الأمر وهل له علاقة بالاتفاق البحري والأمني التركي مع فائز السراج رد كوك:” إن الحكومة التركية رأت أن الاتفاقية كانت وسيلة نجاح في الإعلان عن المنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط، لكن الخلافات الداخلية في ليبيا تجعل الاتفاقية غير مؤيدة دولياً كما هو موقف الأمم المتحدة وفعلاً تستند إليها الحكومة التركية لتبرير تحركاتها”.