الهاشمي: مقتل امرأة وإصابة 9 أشخاص نتيجة سقوط قذائف على منطقة الهضبة الحداد

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة،

أمين الهاشمي، اليوم الثلاثاء، مقتل امرأة وإصابة تسعة أشخاص آخرين جراء سقوط قذائف

عشوائية على منطقة الهضبة الحداد.

وأوضح الهاشمي، في بيان اليوم، أن حالة الوفاة لسيدة تدعى

فجرية سوف حسن النكيب، وتبلغ من العمر 68 عاما.

ولفت إلى إصابة كل من -عيادة علي سلامة 30 سنة، وخالد جمعة

محمد 37 سنة، ومصطفى عبدالله المبروك 27 سنة، ومبروكة عمر مفتاح، وعلي سوف حسن، ومحمد

البشير حامد، ومحمد عبدالله الفرجاني، وربيعة عبدالجواد، وسالمة علي سلامة، جراء سقوط تلك

القذائف

