رئيس مجلس النواب الإيطالي يصف السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية بـ«الخاطئة»

يرى رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، أن السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية «خاطئة».

وقال فيكو، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية بثتها أمس، «تحدثت أوروبا بعدة أصوات وارتكبت خطأ» بذلك.

وأضاف رئيس مجلس النواب، القيادي والمحسوب على التيار اليساري في حركة خمس نجوم «من الضروري أن يكون لأوروبا موقف موحد.. كان مؤتمر برلين خطوة مهمة إلى الأمام على طريق وقف إطلاق النار وفي محاولة لإعادة توحيد البلاد»، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية.

وشدد على أن النقطة التي يتعين التركيز عليها هي «أنه لا ينبغي لأية جهة، تمويل أو توريد الأسلحة إلى طرفي النزاع.. الحوار والتعاون والحل السياسي هي الطرق الرئيسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط».

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