“جويريني” و “كارنباور” يتفقان على أهمية عملية إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

بحث كل من وزير

الدفاع الإيطالي، “لورينزو جويريني”، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته

الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان أن

الوزيرين أكدا خلال اتصال هاتفي على أهمية مهمة إيريني الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.

وأطلق الاتحاد

الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31

مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة

على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.

