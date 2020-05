مكافحة كورونا بالكفرة تعلن وصول أبناء البلدية العالقين إلى محافظة مطروح

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة،

الثلاثاء، عن وصول كافة ابناء الكفرة المتواجدين بمصر والراغبين في العودة الى محافظة

مطروح.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الدكتور باسم الناكرة كان

في انتظارهم حيث انهى لهم اجراءات الاستقبال والايواء المؤقت، مشيرة إلى أنهم سوف يغادرون

بعد قليل لمنفذ مساعد لاستكمال رحلة العودة إلى ليبيا

وأضافت اللجنة أن عدد المواطنين المتواجدين الان 23 من بينهم

4 عائلات .

وأشارت اللجنة إلى أنه من المتوقع وصول اللجنة الطبية وجهاز

اسعاف الكفرة بعد قليل الى امساعد لأنهاء الاجراءات الصحية للعائدين.

