باشاغا والسفير الإيطالي يبحثان “ملف الحرب”

عقد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا اجتماعاً مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي غالديماردي، تركز على عمق العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، وتصديهما لمجموعة من الملفات المشتركة منها الهجرة غير الشرعية وتداعياتها وتأثيرها على أمن واستقرار البلدين.

وبحسب منشور للوزارة في صفحتها بـ”فيسبوك”، فقد ناقش الطرفان الحرب في العاصمة وما خلّفته من أضرار بشرية ومادية، إضافة إلى عدد من الملفات الأخرى المشتركة.

يذكر أن وزارة الخارجية الإيطالية أدانت سقوط قذيفتين صاروخيتين في منطقة زاوية الدهماني قرب منزل السفير الإيطالي يوم الخميس الماضي، ما أسفر عن مقتل شخصين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية