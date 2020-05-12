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الجيش الوطني يُسقط طائرة تُركية مُسيّرة في الشويرف

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منصات الدفاع الجوي للجيش الوطني تُسقط طائرة تُركية مُسيّرة حاولت الإغارة على مواقع الجيش في منطقة الشويرف

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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