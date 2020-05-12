اشتباكات عنيفة وتبادل للقصف المدفعي بطرابلس واسقاط طائرة مسيرة في الشويرف

لا تزال الاشتباكات العنيفة والقصف المدفعي ابرز سمات الوضع في العاصمة طرابلس، عقب رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القبول بالهدنة الانسانية التي اعلن عنها الجيش الوطني الليبي بالتزامن مع شهر رمضان.

وتجددت الاشتباكات العنيفة في منطقة الرملة محيط مطار طرابلس الدولي بين قوات الوفاق والجيش الوطني وسط تساقط للقذائف المدفعية الثقيلة قرب منطقة السواني بن آدم جنوب العاصمة .

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة بمحيط بمنطقة السبعة شرقي طرابلس.

وقالت كتيبة 82 مشاة التابعة للجيش الوطني، إن منصات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة بالقرب من مدينة الشويرف.

على ذات الصعيد، أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، مقتل امرأة وإصابة تسعة أشخاص آخرين جراء سقوط قذائف عشوائية على منطقة الهضبة الحداد.

وأوضح الهاشمي، في بيان اليوم، أن حالة الوفاة لسيدة تدعى فجرية سوف حسن النكيب، وتبلغ من العمر 68 عاما.

ولفت إلى إصابة كل من -عيادة علي سلامة 30 سنة، وخالد جمعة محمد 37 سنة، ومصطفى عبدالله المبروك 27 سنة، ومبروكة عمر مفتاح، وعلي سوف حسن، ومحمد البشير حامد، ومحمد عبدالله الفرجاني، وربيعة عبدالجواد، وسالمة علي سلامة، جراء سقوط تلك القذائف.

وفي وقت سابق، أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بسماع أصوات المدفعية الثقيلة بمحيط مدينة رقدالين غرب طرابلس.

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