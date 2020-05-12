«صحة الحكومة الليبية» توقع الكشف الأخير على العائدين من الخارج لرفع العزل عنهم

وقعت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة لوزارة لصحة بالحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، إجراءات الفحص الأخير على المواطنين العائدين من الخارج قبل مغادرة مراكز العزل، بحسب بيان صادر عن إدارة خدمات الشؤون الصحية بمدينة البيضاء.

وقال البيان الصادر عن إدارة الخدمات، أن فرق الرصد “A_B_C ” التابعة لمركز الرصد والتقصي بإدارة الشؤون الصحية البيضاء، اليوم الثلاثاء، وصلت إلى ” فندق مرحبا”، حيث وقعت الكشف على جميع النزلاء العائدين من جمهورية مصر العربية والذين يخضعون لفترة الحجر الصحي بالفندق وكان عددهم 166 حالة.

وأشار إلى أن هذا الكشف يعتبر النهائي للتحقق من سلامة النزلاء لكي يعودوا إلى بيوتهم بعد الحجر في الفندق.

وبحسب البيان، فإن ذلك جاء بحضور رئيس اللجنة الاستشارية الطبية الجبل الأخضر وأعضاء اللجنة الاستشارية وفي انتظار نتائج العينات التي تم سحبها من قبل الفرق المختصة.

وأوضح البيان، أن الحالة الصحية لكل النزلاء كانت ممتازة ولا توجد عليها أي أعراض أو علامات خاصة بفيروس كورونا المستجد.