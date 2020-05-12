قائد إيريني يكشف تفاصيل المهام الرئيسية والثانوية للعملية الأوروبية

قال قائد العملية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا التابعة للاتحاد الأوروبي الأدميرال فابيو أغوستيني، إن مهمة إيريني ليست حلا للصراع في ليبيا ، بل جزءًا من مساهمة الاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام في البلد.

وأضاف أجوستيني، في مقابلة مع صحيفة “ميساغيرو” الإيطالية، أمس الاثنين: “سنعمل بطريقة متوازنة مع جميع الدول المعنية وجميع الأطراف المعنية. في الوقت الحالي، هناك 20 دولة تشارك بأفراد ومعدات ، وهي نتيجة ممتازة بالنظر إلى أن الجميع يكافحون وباء كورونا العالمي “

وأوضح أغوستيني، أن السفينة الفرنسية المشاركة في المهمة، والتي تمتلك قدرات الكشف الجوي تسمح بمراقبة حركة الملاحة البحرية ، وربما المجال الجوي أيضًا.” مشدداً على أن الهدف الأساسي هو تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ، مع أهداف ثانوية بما في ذلك بناء قدرات خفر السواحل الليبي، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر في البحر المتوسط.

وأشار قائد إيريني، إلى أن أجهزة المخابرات في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية التي تقدمها الوكالة الأوروبية SatCen ، ستكون عنصرًا رئيسيًا في عملها. بالنسبة للاتجار بالبشر ، متابعا: “على عكس مهمة صوفيا السابقة، هذه مهمة ثانوية بالنسبة لنا ، ومع ذلك سنحاول نشر السفن لاعتراض ومراقبة جميع أنواع الاتجار غير المشروع”.

واستطرد أغوستيني: “مكافحة الاتجار بالبشر تتم أيضًا من خلال تدريب خفر السواحل الليبيين والبحرية الذين سوف يتمتعون باستقلالية متزايدة لإدارة الأمن في مياههم الإقليمية ، بينما سنظل نحن وآلياتنا بعيدين عن هذه القضية”، وفق قوله.