القبض على مرتزق سوري بطرابلس جندته تركيا للقتال إلى جانب المليشيات

تمكنت القوات المسلحة القبض على أحد المرتزقة السوريين المقاتلين مع مليشيات الوفاق بدعم من تركيا، وأكد المرتزق عبر مقطع فيديو على استمرار تدفق المرتزقة السوريين إلى ليبيا انطلاقا من تركيا.

وأقر المرتزق الذي يدعى “محمد حمزة” بأنه وصل إلى ليبيا منذ قرابة شهر مع 250 آخرين وينتمي لفرقة “سليمان شاه”، كما أكد استمرار وصول مرتزقة من فرق سورية مختلفة أبرزها ما يسمى بـ”فيلق المجد” و”فيلق الشام” و “فيلق السلطان مراد” و”فرقة الحمزة” و”الجبهة الشامية” و”الأحرار الشرقية”.

وأفاد أنه وصل إلى ليبيا عبر طائرة انطلقت من مطار غازي عنتاب إلى إسطنبول في تركيا.

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