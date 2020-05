أعلنت ما تسمى بعملية بركان الغضب التابع لقوات الوفاق

غير المعتمدة، الثلاثاء، سلاح الجو التابع لها نفذ ضربات استهدفت آلية مسلحة وشحنة

صغيرة بها ذخائر تتبع الجيش في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”

