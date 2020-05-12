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«الساعدي» لـ«السراج»: لماذا لا تعتقل «حفتر» وتحرر «المنطقة الشرقية» يا رئيس ليبيا؟

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

هاجم المدعو سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، والأمين العام لما يطلق عليه مجلس البحوث بـ “دار إفتاء الغرياني”، فائز السراج، رئيس “حكومة الوفاق” وقال: “سؤال للسراج: هل أنت رئيس ليبيا أم رئيس طرابلس؟!.. لماذا لا تطلق عملية شاملة لتحرير كامل التراب الليبي؟!.. لماذا لا يستهدف طيران الوفاق قواعد وأرتال ميليشيات حفتر في أي مكان من أرض ليبيا التي يفترض أنك رئيسها ومسؤول عن كل شبر فيها؟!” على حد قوله.

أضاف “الساعدي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “هل المنطقة الشرقية أرض ليبية أم لا؟!.. هل أنت في شك من كون حفتر متمردا يجب اعتقاله وتقديمه للمحاكمة؟!.. ربما تكون ممنوعا من التحرك في هذا الاتجاه، والواجب عليك حينها هو الخروج للشعب الليبي وبيان الجهة التي تمنعك من ذلك داخلية كانت أم خارجية، أما خطابات عيد الحب فلا تسمن ولا تغني من جوع، ولن تحقن دماء أهلنا وأبنائنا ولن تزيد المتمرد حفتر إلا تمادياً في الإجرام وسفك الدماء، وستكون أنت أحد المسؤولين عن ذلك. طفح الكيل” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا ومعتوه فالامعة السراج كلب من كلاب اردوغان خائن للوطن سقط بسقوط الصخيرات بينما المنتصر بالله المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى بقرار من نواب الشعب ورئيس مجلس النواب هو الولى الشرعى للبلاد والقائد الاعلى للجيش الوطنى معه الشعب الليبى وقبائله تدعمه وارادة الشعب اقوى من الجميع

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  • ياكلب ياحقير تنبح من قناة صهيونية تمولها قطرائيل ويشرف عليها الاسرائيلى عزمى بشارة المستشار الاعلامى لامير قطر القذر ولهذا يتطاولون على المشير احد ابطال حرب اكتوبر حاصل على وسام نجمة سيناء ولهذا فيحميه خير اجناد ولا تستطيع اى قوة على وجه الارض ان تقترب منه وعندما اسر فى تشاد تدخلت مصر لدى تشاد وافرجت عنه اما السراج فامعة تافه مثلكم وسبق ان اتهمه على قناتكم هذا محمود عبدالعزيز بانه فاسد ويستحق السجن مما يدل على انكم فاسدون مثله والله لايحب الفساد

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  • من الاسهل على الجيش الوطنى الذى يسيطر بنيرانه على كل شبر فى طرابلس ان يقتل السراج وباشاغا وغيرهم من حريم السلطان ولا ادرى لماذا لا يفعل ذلك بعد ان اسقط الشعب الصخيرات واصبحوا فى عداد الاموات

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  • تعال انت ياتيس اعتقل حفتر كنك راجل قاعد فى تركيا وتنبح كيف الكلب المسعورة….ونقولك المنطقه الشرقيه ورتكم النجوم فى القايله

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  • تعالى انت يا زياط الزياطين اعتقل سيدك المشير أركان حرب خليفة حفتر لكن صقع عليك وراهو نهايتكم يا عملاء واوغاد تورا بورا قربت وازفت الأزقة إن شاء الله عليكم بعون الله يا انجاس يا اندال يا تجار الدين .

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