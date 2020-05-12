«الساعدي» لـ«السراج»: لماذا لا تعتقل «حفتر» وتحرر «المنطقة الشرقية» يا رئيس ليبيا؟

هاجم المدعو سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، والأمين العام لما يطلق عليه مجلس البحوث بـ “دار إفتاء الغرياني”، فائز السراج، رئيس “حكومة الوفاق” وقال: “سؤال للسراج: هل أنت رئيس ليبيا أم رئيس طرابلس؟!.. لماذا لا تطلق عملية شاملة لتحرير كامل التراب الليبي؟!.. لماذا لا يستهدف طيران الوفاق قواعد وأرتال ميليشيات حفتر في أي مكان من أرض ليبيا التي يفترض أنك رئيسها ومسؤول عن كل شبر فيها؟!” على حد قوله.

أضاف “الساعدي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “هل المنطقة الشرقية أرض ليبية أم لا؟!.. هل أنت في شك من كون حفتر متمردا يجب اعتقاله وتقديمه للمحاكمة؟!.. ربما تكون ممنوعا من التحرك في هذا الاتجاه، والواجب عليك حينها هو الخروج للشعب الليبي وبيان الجهة التي تمنعك من ذلك داخلية كانت أم خارجية، أما خطابات عيد الحب فلا تسمن ولا تغني من جوع، ولن تحقن دماء أهلنا وأبنائنا ولن تزيد المتمرد حفتر إلا تمادياً في الإجرام وسفك الدماء، وستكون أنت أحد المسؤولين عن ذلك. طفح الكيل” على حد تعبيره.