الجيش يسقط طائرة تركية مسيرة قرب الشويرف

الشويرف-العنوان تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرة تركية مسيرة قرب الشويرف. وقالت كتيبة 82 مشاة التابعة للجيش، إن منصات الدفاع الجوي تمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للوفاق في وادي الرتم قرب منطقة الشويرف غرب بوقرين.

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