اخبار ليبيا الان

الجيش يسقط طائرة تركية مسيرة قرب الشويرف

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

الشويرف-العنوان تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، من إسقاط طائرة تركية مسيرة قرب الشويرف. وقالت كتيبة 82 مشاة التابعة للجيش، إن منصات الدفاع الجوي تمكن من إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للوفاق في وادي الرتم قرب منطقة الشويرف غرب بوقرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك