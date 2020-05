فرق الرصد والمتابعة بالبيضاء تسحب عينات من 166 شخصًا عائدًا من الخارج

استكملت فرق الرصد التابعة لمركز الرصد والتقصي البيضاء،

اليوم الثلاثاء، الكشف عن جميع نزلاء ” فندق مرحبا” العائدين من الخارج.

وأكد مركز الرصد والاستجابة السريعة بإدارة الشؤون الصحية

بالبيضاء، أن فرق الرصد قامت بسحب عينات من 166 شخصا عائدا من الخارج لإجراء تحليل

فيروس كورونا والتأكد من سلامتهم.

وأوضح المركز أن هذا الكشف يعد النهائي للتحقق من سلامة النزلاء

قبل العودة لمنازلهم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بالفندق، مشيرا إلى أن الحالة الصحية

لجميع النزلاء جيدة ولا توجد عليهم أي أعراض أو علامات خاصة بفيروس كورونا.

