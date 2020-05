فيكو: الحل السياسي هو الطرق الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا

وصف رئيس مجلس النواب الايطالي روبيرتو فيكو، اليوم

الثلاثاء، السياسة الاوروبية تجاه الأزمة الليبية، بالخاطئة.

وأضاف فيكو في تصريحات صحفية أنه من الضروري توحيد الموقف

الأوروبي، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين كان خطوة مهمة إلى الأمام على طريق وقف إطلاق النار

وفي محاولة لإعادة توحيد ليبيا”.

وشدد فيكو على أن النقطة التي يتعين التركيز عليها أنه لا

ينبغي لأية جهة تمويل أو توريد الأسلحة إلى طرفي النزاع في ليبيا، مشيرا إلى أن الحوار

والتعاون والحل السياسي هي الطرق الرئيسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة البحر

الأبيض المتوسط”.

