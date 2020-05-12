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«تشاووش أوغلو»: تركيا تقف بجانب «الحق» في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الموازين على الأرض بين المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق، قد انقلبت لصالح الأخيرة، متهما الإمارات بخلق الفوضى بالمنطقة، على حد زعمه.

وأضاف خلال مقابلة، اليوم الثلاثاء، أجرتها معه قناة “أكيت” المحلية : “نعتقد أن الحل الأفضل والوحيد هو الحل السياسي.. عسكريا لا يمكن التوصل إلى تسوية، ولو لم نحقق التوازن لكانت الحرب قد دخلت طرابلس ويمكنها أن تستمر 10 سنوات أخرى على الأقل” على حد قوله.

وأضاف، أن “دعم فرنسا لحفتر، بات أمرا واضحا وخاصة أن الإمارات ومصر وفرنسا من الدول التي تقدم أقوى دعم” له.

ولفت إلى عقد فرنسا ومصر وقبرص واليونان والإمارات اجتماعا قبل يومين، مؤكدا أن كل البيانات الصادرة عنه كانت ضد تركيا، على حد زعمه.

وتابع: “إذا سألتم من الذي يخلق الفوضى في هذه المنطقة، فإننا سنقول بلا شك أبوظبي. هم يحاولون مهاجمتنا بشكل واضح في فترات متقطعة، لكننا مؤخرا حذرناهم كي لا يتجاوزوا حدودهم”، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على حد تعبيره.

وشدد الوزير التركي على أن “كل العالم يرى أنه بفضل تركيا تغيرت الموازين في ليببا.. نحن بجانب الحق والشرعية”.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اخوانى حقير يتنفس الكذب مثل المعتوه فالحق مع ارادة الشعب الليبى وقبائله التى تدعم الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب وقائده الاعلى هو اعلى سلطة منتخبة فى البلاد ومعترف به دوليا كسلطة تشريعية والسلطة التشريغية هى من تمنح او تمنع الثقة عن السلطة التنفيذية وهى رفضت منحها لحكومة ما يسمى الوفاق التى سقطت وسقط معها الوفاق قاق قاق وجهك اصبح مكان قفاك

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  • اى دعم ياميبون بنهب اموال الشعب الليبى وارسال نفايات ارهابية لتقتل الشعب الليبى ودعم حثالة المجتمع من الخوان المنبوذين من الشعب وقبائله ومهما فعلتم فستهزموا شر هزيمة فلا وجه للمقارنة بين جيش وطنى نظامى يدافع عن سيادة وطنه وكرامته وشوية صراصير مأجورة فرت من اسد سوريا مهزومة وتركوا نساوينهم واطفالهم يعيشون كالكلاب على الحدود التركية ويبتز اردوغان بهم اوربا حيث يطلقهم عليهم كالكلاب المسعورة طمعا فى ان يحصل على حفنة دولارات

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  • ثبت عمليا امام العالم كله ان اردوغان زعيم عصابة ارهابية دولية مع وزير ماليته تميم بن موزة حيث رأى الجميع بادلة دامغة على ارتكاب اردوغان جرائم من خلال استخدام طائرات مدنية وسفن مدنية فى نقل ارهابيين دواعش وجبهة النصرة من سوريا عبر تركيا الى ليبيا لتهديد اوربا برعاية امريكية تحميه فى جرائمه ولدينا دليل موثق امام القضاء الايطالى باعتراف طاقم سفينة نانا اللبنانية بنقل مرتزقة واسلحة من تركيا الى طرابلس فمن يحاسب هذا المجرم غير جائحة الكورونا

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