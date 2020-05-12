«الحكومة الليبية» تبحث آليات استكمال المشروعات السكنية المؤجلة ببلدية اوجلة

بحث أبوبكر بوقيلة رئيس الهيئة العامة للإسكان بالحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، المشروعات المؤجلة في مدينة اوجلة، والعمل على استكمال المدخل الشمالي للبلدية.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للإسكان، اليوم الثلاثاء، فإن أبوبكر بوقيلة رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق، صباح اليوم، اجتماعاً مع علي محمد الباشك، مسؤول مكتب الإسكان والمرافق ببلدية اوجلة، بحضور صلاح جبريل العرفي مدير مكتب مسؤولي الإسكان والمرافق بالهيئة.

وأوضح البيان، أن الاجتماع ناقش مشروعات مدينة اوجلة، ومنها مشروع رقم (1) لسنة 2018 بشأن استكمال المدخل الشمالي للبلدية، ومشروع رقم (2) لسنة 2018 بشأن تنفيذ شبكة صرف صحي (حي الفضيل).

ومن جهته، أبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة، استعداده لحل كل الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات وضمان استمرار تنفيذها وإزالة العراقيل أمامها.