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مغيب يتمنى على الدول الخمس نقل جرائم الغزو التركي إلى مجلس الأمن

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أبدى عضو مجلس النواب سعيد امغيب أمله في أن يحمل كل مندوب للدول الخمس التي اجتمعت حول ليبيا إلى جلسات مجلس الأمن بعض مقاطع الفيديو والصور التي وثقت تحقيقات لمرتزقة سوريين وجرائم قام بها أفراد المليشيات.
وقال مغيب في منشور له على موقع فيسبوك تعليقا على البيان الخماسي الصادر أمس الإثنين والذي يدين التدخل العسكري التركي في ليبيا وعدم إحترامها لحظر السلاح الأممي، إنه يتمنى أن يحمل هؤلاء المندوبون ما تم توثيقه من جرائم لهذه المليشيات، وصور قصف الطيران المسير التركي لمنازل المدنيين وسيارات الإسعاف وشاحنات الوقود، ليطلع عليها مجلس الأمن الدولي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • .ثبت عمليا امام العالم كله ان اردوغان زعيم عصابة ارهابية دولية مع وزير ماليته تميم بن موزة حيث رأى الجميع بادلة دامغة على ارتكاب اردوغان جرائم من خلال استخدام طائرات مدنية وسفن مدنية فى نقل ارهابيين دواعش وجبهة النصرة من سوريا عبر تركيا الى ليبيا لتهديد اوربا برعاية امريكية تحميه فى جرائمه ولدينا دليل موثق امام القضاء الايطالى باعتراف طاقم سفينة نانا اللبنانية بنقل مرتزقة واسلحة من تركيا الى طرابلس فمن يحاسب هذا المجرم غير جائحة الكورونا

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