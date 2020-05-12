مغيب يتمنى على الدول الخمس نقل جرائم الغزو التركي إلى مجلس الأمن

أبدى عضو مجلس النواب سعيد امغيب أمله في أن يحمل كل مندوب للدول الخمس التي اجتمعت حول ليبيا إلى جلسات مجلس الأمن بعض مقاطع الفيديو والصور التي وثقت تحقيقات لمرتزقة سوريين وجرائم قام بها أفراد المليشيات.

وقال مغيب في منشور له على موقع فيسبوك تعليقا على البيان الخماسي الصادر أمس الإثنين والذي يدين التدخل العسكري التركي في ليبيا وعدم إحترامها لحظر السلاح الأممي، إنه يتمنى أن يحمل هؤلاء المندوبون ما تم توثيقه من جرائم لهذه المليشيات، وصور قصف الطيران المسير التركي لمنازل المدنيين وسيارات الإسعاف وشاحنات الوقود، ليطلع عليها مجلس الأمن الدولي.

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