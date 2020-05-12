حملة موسعة لإزالة مُعتم زجاج السيارات بمناطق بلدية الجفرة‎

أطلقت مديرية أمـن الجفرة حملة موسعة لإزالة الزجاج المعتم للسيارت، يقوم على تنفيذها قسم البحث الجنائي والنجدة ومركز شرطة هون ورجال الدعم المركزي.وأوضحت إدارة الإعلام الامني بقسم البحث الجنائي الجفرة، أن هذه الحملات التي تشمل كل مناطق بلدية الجفرة تهدف للقضاء على هذه الظاهرة التي عادة ما يتستر ورائها الخارجين عن القانون والمجرمين، وذلك حفاظا على أمن المواطن وممتلكاته وحفظ أمن بلدية الجفرة.