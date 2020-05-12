أوروبا تطالب الأطراف في ليبيا بوقف إطلاق النار

طالب الاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية بالوقف الفوري للقتال والالتزام بالهدنة، جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد اليوم.

وقال البيان إنه يجب أن تسير الهدنة جنبا إلى جنب مع الاستئناف الفوري للمحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الأطراف، مع الاحترام الكامل للاتفاقية السياسية الليبية، وأنه لا بديل عن حل سياسي شامل يعكس نتائج مؤتمر برلين كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2015، من أجل تسهيل الاستئناف السريع للمحادثات السياسية بين الأطراف الليبية.

وأكد البيان أنه يأمل في تعيين خلف لغسان سلامة بصفته الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أسرع وقت.

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