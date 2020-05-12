«تعليم الحكومة الليبية» تبحث الإجراءات الوقائية لاحتمالية رفع الحظر وعودة الدراسة

عقد وزير التعليم في الحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، بمدينة بنغازي مع اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا.«

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، فإن الاجتماع شارك به رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتورة فتحية العريبي وأعضاء اللجنة، وعن وزارة التعليم وكيل الوزارة للتعليم العام، وعدد من مديرو الإدارات العامة بالوزارة.

وتناول الاجتماع، مناقشة كافة الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها داخل المؤسسات التعليمية والإدارية، في حال رفع الحظر وعودة الدراسة، وفق البيان الصادر.